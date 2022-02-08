Buzzfeed: посольство США в Киеве может переехать на запад Украины
Американское посольство в Киеве разрабатывает план действий на случай возможного «нападения» России на Украину и может в связи с этим сменить место нахождения, пишет Buzzfeed со ссылкой на осведомленные источники.
Сообщается, что в дипмиссии пока не приняли окончательного решения, но «активно обсуждают» переезд на запад Украины. В госдепартаменте информацию изданию прокомментировать отказались.
Представитель ведомства заявил, что киевское посольство продолжает оказывать большинство консульских услуг, однако по-прежнему рекомендует американским гражданам покинуть территорию республики.
Госдеп США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей американских дипломатов с Украины, а с 31 января — из соседней Белоруссии. Вслед за США эвакуацию из Киева около половины дипломатических сотрудников начала Великобритания. Канада также решила отозвать рядовых сотрудников своего посольства, Австралия и Германия начали эвакуировать членов семей дипломатов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отъезд дипломатов западных стран ошибкой. По его мнению, на фоне нарастания напряженности Киев нуждается в поддержке союзников на месте.
Эвакуация дипломатов происходит на фоне опасений США и ЕС по поводу приписываемых России планов военного вторжения на Украину. Американское военное командование считает, что Россия сосредоточила возле границы с республикой более 100 000 своих военнослужащих.
В Москве неоднократно отрицали планы военной агрессии, а передвижение войск на своей территории называли внутренним делом страны. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет», — заявил 29 января глава МИДа Сергей Лавров. Он также не стал исключать того, что нагнетание паники вокруг ситуации на границе призвано прикрыть возможные попытки Киева саботировать минские соглашения.