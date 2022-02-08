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Buzzfeed: посольство США в Киеве может переехать на запад Украины

Ведомости

Американское посольство в Киеве разрабатывает план действий на случай возможного «нападения» России на Украину и может в связи с этим сменить место нахождения, пишет Buzzfeed со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что в дипмиссии пока не приняли окончательного решения, но «активно обсуждают» переезд на запад Украины. В госдепартаменте информацию изданию прокомментировать отказались.

Представитель ведомства заявил, что киевское посольство продолжает оказывать большинство консульских услуг, однако по-прежнему рекомендует американским гражданам покинуть территорию республики.

Госдеп США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей американских дипломатов с Украины, а с 31 января — из соседней Белоруссии. Вслед за США эвакуацию из Киева около половины дипломатических сотрудников начала Великобритания. Канада также решила отозвать рядовых сотрудников своего посольства, Австралия и Германия начали эвакуировать членов семей дипломатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отъезд дипломатов западных стран ошибкой. По его мнению, на фоне нарастания напряженности Киев нуждается в поддержке союзников на месте.

Эвакуация дипломатов происходит на фоне опасений США и ЕС по поводу приписываемых России планов военного вторжения на Украину. Американское военное командование считает, что Россия сосредоточила возле границы с республикой более 100 000 своих военнослужащих.

В Москве неоднократно отрицали планы военной агрессии, а передвижение войск на своей территории называли внутренним делом страны. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет», — заявил 29 января глава МИДа Сергей Лавров. Он также не стал исключать того, что нагнетание паники вокруг ситуации на границе призвано прикрыть возможные попытки Киева саботировать минские соглашения.

Ранее по теме: Захарова назвала странным решение США эвакуировать дипломатов с Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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