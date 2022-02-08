Buzzfeed: посольство США в Киеве может переехать на запад Украины

В Москве неоднократно отрицали планы военной агрессии, а передвижение войск на своей территории называли внутренним делом страны. «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет», — заявил 29 января глава МИДа Сергей Лавров. Он также не стал исключать того, что нагнетание паники вокруг ситуации на границе призвано прикрыть возможные попытки Киева саботировать минские соглашения.