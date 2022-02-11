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Песков подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение Reuters, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в России перед переговорами с Владимиром Путиным.

«Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и т. д. А с кем-то переговоры проходят за столом по длиной стороне, по короткой стороне они сидят», — отметил Песков. По его словам, расстояние между собеседниками составляет около 6 м.

Такие ситуации действительно связаны с тем, что некоторые высокопоставленные гости не хотят делать тесты на коронавирус в России, и в Кремле относятся к этому с пониманием, добавил Песков. Однако в таком случае будет действовать протокол дополнительных мер профилактики коронавируса.

«Если медики двух стран, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт. Вот такая ситуация. В этом нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием, и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное», — подчеркнул он. Песков не стал отвечать на вопрос, сдает ли Владимир Путин ПЦР-тесты за рубежом, когда приезжает туда с визитом.

Ранее по теме: Макрон обсудил с Путиным в Москве ситуацию на Украине и гарантии безопасности в Европе

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника в окружении Макрона, что встреча с Путиным проходила за столом длиной в 4 м, потому что президент Франции отказался сдавать в России ПЦР-тест. Один из источников агентства добавил, что французская сторона не хотела оставлять в России ДНК президента.

Переговоры Путина и Макрона прошли в Москве 7 февраля. В ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности России. По данным Daily Mail, в ходе переговоров с Путиным Макрон сделал ему предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые не были согласованы со странами НАТО. Financial Times сообщила, что после переговоров двух президентов Россия продвинулась к деэскалации ситуации. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.

Ранее по теме: Reuters узнал причину дистанции на переговорах Путина и Макрона

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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