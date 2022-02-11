Песков подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным

«Если медики двух стран, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт. Вот такая ситуация. В этом нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием, и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное», — подчеркнул он. Песков не стал отвечать на вопрос, сдает ли Владимир Путин ПЦР-тесты за рубежом, когда приезжает туда с визитом.