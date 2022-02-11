Песков подтвердил отказ Макрона сдавать ПЦР-тест перед встречей с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение Reuters, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдавать ПЦР-тест в России перед переговорами с Владимиром Путиным.
«Действительно, в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями и т. д. А с кем-то переговоры проходят за столом по длиной стороне, по короткой стороне они сидят», — отметил Песков. По его словам, расстояние между собеседниками составляет около 6 м.
Такие ситуации действительно связаны с тем, что некоторые высокопоставленные гости не хотят делать тесты на коронавирус в России, и в Кремле относятся к этому с пониманием, добавил Песков. Однако в таком случае будет действовать протокол дополнительных мер профилактики коронавируса.
«Если медики двух стран, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковые ограничения избегать и осуществлять непосредственный контакт. Вот такая ситуация. В этом нет никакой политики, все относятся к этому с полным пониманием, и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное», — подчеркнул он. Песков не стал отвечать на вопрос, сдает ли Владимир Путин ПЦР-тесты за рубежом, когда приезжает туда с визитом.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника в окружении Макрона, что встреча с Путиным проходила за столом длиной в 4 м, потому что президент Франции отказался сдавать в России ПЦР-тест. Один из источников агентства добавил, что французская сторона не хотела оставлять в России ДНК президента.
Переговоры Путина и Макрона прошли в Москве 7 февраля. В ходе встречи президенты обсудили ситуацию на Украине и гарантии безопасности России. По данным Daily Mail, в ходе переговоров с Путиным Макрон сделал ему предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые не были согласованы со странами НАТО. Financial Times сообщила, что после переговоров двух президентов Россия продвинулась к деэскалации ситуации. По словам собеседников издания, президенты якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений.