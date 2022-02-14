В Кремле оценили возможный отказ Украины от вступления в НАТО

Тем не менее Песков обратил внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. «Поэтому вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны», — отметил пресс-секретарь российского лидера.