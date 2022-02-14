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Политика

В Кремле оценили возможный отказ Украины от вступления в НАТО

Ведомости

Задокументированный отказ Украины от вступления в военный альянс НАТО существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности в сфере гарантий безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в эфире радио BBC допустил, что Киев может отказаться от планов вступить в Североатлантический альянс, чтобы избежать «войны». При этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил изданию «Сегодня», что ради сохранения жизней своих граждан Украина готова на любые форматы диалогов, однако планы страны вступить в НАТО закреплены в Конституции.

«Ну безусловно каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО — это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, устроило бы Кремль, если бы Украина сама решила не вступать в НАТО.

Тем не менее Песков обратил внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. «Поэтому вряд ли это можно действительно воспринимать как некий свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены в Конституции страны», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

2 февраля El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Они были переданы Москве 26 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ничего не обнародовала и не знает, откуда у издания конфиденциальные документы. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил подлинность документов.

В частности, из документов следует, что НАТО не хочет отказываться от политики «открытых дверей» и допускает вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и Североатлантический альянс предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.

С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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