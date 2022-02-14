В Совете Госдумы рассмотрят два проекта постановления по признанию ЛНР и ДНР

В обращении говорится, что признание ДНР и ЛНР даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас есть два варианта действий — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов. Как пояснял источник «Ведомостей», наиболее предпочтительным является второй вариант из-за «нестабильной» международной ситуации вокруг Украины. Собеседник также не исключал вариант, при котором рассмотрение проекта может быть отложено на неопределенный срок, независимо от вносимых изменений.