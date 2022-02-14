В Совете Госдумы рассмотрят два проекта постановления по признанию ЛНР и ДНР
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления о необходимости признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания комитета. Оба варианта направлены в Совет Думы.
«Комитет прошел, приняты два постановления — за постановление КПРФ проголосовали трое членов комитета, второе внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров», — пояснил источник. Собеседник агенства подчеркнул, что второй вариант также подразумевает призыв к президенту России Владимиру Путину признать независимость ДНР и ЛНР, однако это должно произойти после консультаций с МИДом, а также с соблюдением международных договоренностей, включая минские соглашения.
«За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», — заключил источник.
19 января депутаты от партии КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Парламентарии предложили признать самопровозглашенные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», а также рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров для «создания правовой основы», которая позволит обеспечить республикам все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».
В обращении говорится, что признание ДНР и ЛНР даст основания «для обеспечения гарантий безопасности», защиты жителей этих территорий от «внешних угроз», «политики геноцида», а также укрепления региональной стабильности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас есть два варианта действий — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту незамедлительно или сначала направить в МИД и другие правительственные структуры для получения отзывов. Как пояснял источник «Ведомостей», наиболее предпочтительным является второй вариант из-за «нестабильной» международной ситуации вокруг Украины. Собеседник также не исключал вариант, при котором рассмотрение проекта может быть отложено на неопределенный срок, независимо от вносимых изменений.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.