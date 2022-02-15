Путин ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

«Депутаты парламента, так же как в любой стране, и в России ориентируются на мнение своих избирателей, они тонко его чувствуют. И в этой связи, совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство жителей России сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Знаю, что было два проекта: один представила «Единая Россия», обладающая большинством в парламенте, второй проект — он более жесткий — напрямую с обращением к президенту о признании этих республик. […] И большинство депутатов поддержали резолюцию, предложенную по сути оппозиционной партией — КПРФ. [При принятии решения] я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», — сказал президент.