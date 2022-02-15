Путин ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что проблемы Донбасса прежде всего должны решаться за счет принятых минских соглашений. Так президент ответил на вопрос журналиста о проекте обращения депутатов Госдумы по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик.
«Депутаты парламента, так же как в любой стране, и в России ориентируются на мнение своих избирателей, они тонко его чувствуют. И в этой связи, совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство жителей России сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Знаю, что было два проекта: один представила «Единая Россия», обладающая большинством в парламенте, второй проект — он более жесткий — напрямую с обращением к президенту о признании этих республик. […] И большинство депутатов поддержали резолюцию, предложенную по сути оппозиционной партией — КПРФ. [При принятии решения] я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», — сказал президент.
Путин также выразил надежду, что лидеры ФРГ, Франции, а также «партнеров за океаном» «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти и это решение [проблем Донбасса] будет найдено».
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что признание ЛНР и ДНР Россией будет «политической катастрофой» и нарушит ранее заключенные минские соглашения.
Ранее сегодня в Госдуме поддержали проект обращения к Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать президент России Владимир Путин. Второй проект, предложенный единороссами и предполагающий согласование текста обращения с МИД РФ, поддержки не получил.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.