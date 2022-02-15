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Путин ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что проблемы Донбасса прежде всего должны решаться за счет принятых минских соглашений. Так президент ответил на вопрос журналиста о проекте обращения депутатов Госдумы по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Депутаты парламента, так же как в любой стране, и в России ориентируются на мнение своих избирателей, они тонко его чувствуют. И в этой связи, совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство жителей России сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Знаю, что было два проекта: один представила «Единая Россия», обладающая большинством в парламенте, второй проект — он более жесткий — напрямую с обращением к президенту о признании этих республик. […] И большинство депутатов поддержали резолюцию, предложенную по сути оппозиционной партией — КПРФ. [При принятии решения] я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», — сказал президент.

Путин также выразил надежду, что лидеры ФРГ, Франции, а также «партнеров за океаном» «окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти и это решение [проблем Донбасса] будет найдено». 

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что признание ЛНР и ДНР Россией будет «политической катастрофой» и нарушит ранее заключенные минские соглашения.

Ранее сегодня в Госдуме поддержали проект обращения к Путину, предложенный депутатами от КПРФ, о необходимости признать ДНР и ЛНР. По мнению депутатов, признание республик даст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и положит начало процессу международного признания ДНР и ЛНР. Решение о признании или непризнании будет принимать президент России Владимир Путин. Второй проект, предложенный единороссами и предполагающий согласование текста обращения с МИД РФ, поддержки не получил.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

Ранее по теме: Как Госдума обсуждала вопрос о признании ДНР и ЛНР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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