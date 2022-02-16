В Совбезе оценили численность группировки США в Европе в 60 000 военных
Соединенные Штаты разместили свои войска в Европе с целью создать «постоянную угрозу» безопасности России, заявил в интервью «Российской газете» замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
По оценке ведомства, группировка американских вооруженных сил в Европе насчитывает более 60 000 военнослужащих, 200 танков и около 150 боевых самолетов. Попов отметил, что за последние семь лет контингент сухопутных войск США в регионе вырос почти на треть, а количество бронетехники — в четыре раза.
Он добавил, что США поддерживают в готовности к применению свое тактическое ядерное оружие и наращивают возможности своей системы ПРО в Европе. Кроме того, только за прошлый год на 40% выросло количество полетов американских стратегических бомбардировщиков у российских границ и почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной разведки, прежде всего в Калининградской области и Крыму.
Вынужденное реагирование на угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, отметил Попов. В Совбезе также добавили, что «антироссийская истерия» нужна США, чтобы навязать европейским странам продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплексов.
В конце января США привели 8500 военных в состояние повышенной готовности для развертывания в Восточной Европе на случай «вторжения» России на Украину, которое так и не началось. Через неделю в Польше сообщили об отправке в страну более 2000 американских военных.
Североатлантический альянс также объявил о расширении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, Дания направила в Балтийское море фрегат и перебросила четыре истребителя F-16 в Литву. Испания направила четыре истребителя в Болгарию и военные корабли для поддержки сил альянса в Средиземном и Черном морях.
На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что в НАТО приняли решение увеличить число многонациональных воинских контингентов в 30 странах Европы, прежде всего в Болгарии, Словакии и Румынии. До сих пор боевые группы НАТО базировались лишь в Польше и странах Прибалтики. По данным агентства, министры обороны стран — членов альянса обсудят эту меру 18 февраля, а реализовать планы могут уже весной текущего года.