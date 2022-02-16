В Совбезе оценили численность группировки США в Европе в 60 000 военных

Он добавил, что США поддерживают в готовности к применению свое тактическое ядерное оружие и наращивают возможности своей системы ПРО в Европе. Кроме того, только за прошлый год на 40% выросло количество полетов американских стратегических бомбардировщиков у российских границ и почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной разведки, прежде всего в Калининградской области и Крыму.