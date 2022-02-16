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Политика

В Совбезе оценили численность группировки США в Европе в 60 000 военных

Ведомости

Соединенные Штаты разместили свои войска в Европе с целью создать «постоянную угрозу» безопасности России, заявил в интервью «Российской газете» замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

По оценке ведомства, группировка американских вооруженных сил в Европе насчитывает более 60 000 военнослужащих, 200 танков и около 150 боевых самолетов. Попов отметил, что за последние семь лет контингент сухопутных войск США в регионе вырос почти на треть, а количество бронетехники — в четыре раза.

Он добавил, что США поддерживают в готовности к применению свое тактическое ядерное оружие и наращивают возможности своей системы ПРО в Европе. Кроме того, только за прошлый год на 40% выросло количество полетов американских стратегических бомбардировщиков у российских границ и почти вдвое увеличилась интенсивность воздушной разведки, прежде всего в Калининградской области и Крыму.

Вынужденное реагирование на угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, отметил Попов. В Совбезе также добавили, что «антироссийская истерия» нужна США, чтобы навязать европейским странам продукцию своего военно-промышленного и нефтегазового комплексов.

В конце января США привели 8500 военных в состояние повышенной готовности для развертывания в Восточной Европе на случай «вторжения» России на Украину, которое так и не началось. Через неделю в Польше сообщили об отправке в страну более 2000 американских военных.

Североатлантический альянс также объявил о расширении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, Дания направила в Балтийское море фрегат и перебросила четыре истребителя F-16 в Литву. Испания направила четыре истребителя в Болгарию и военные корабли для поддержки сил альянса в Средиземном и Черном морях.

На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что в НАТО приняли решение увеличить число многонациональных воинских контингентов в 30 странах Европы, прежде всего в Болгарии, Словакии и Румынии. До сих пор боевые группы НАТО базировались лишь в Польше и странах Прибалтики. По данным агентства, министры обороны стран — членов альянса обсудят эту меру 18 февраля, а реализовать планы могут уже весной текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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