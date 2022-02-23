Президент Польши выступил за запрет на посещение страны россиянами
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступит за введение запрета на въезд россиян в страну в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины, сообщает ТАСС.
«Я как сосед России буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — сказал политик на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.
Дуда напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью. Если эскалация на Украине продолжится, потребуются мощные санкции против России, сказал президент, призвав «к миру и спокойствию».
На прошлой неделе ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили об обстрелах с украинской стороны и попытках провокаций. Власти республик утверждают, что Украина готовится к силовому урегулированию ситуации с Донбассом. На этом фоне 18 февраля жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Также глава государства получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что в Донбасс могут ввести миротворцев.
Вчера Евросоюз объявил о введении санкций против России. Их распространят на 27 физических и юридических лиц, в том числе на банки и другие организации, финансирующие, по мнению Запада, операции в Донбассе. Ограничительные меры планируется ввести также против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР.