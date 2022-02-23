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Президент Польши выступил за запрет на посещение страны россиянами

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выступит за введение запрета на въезд россиян в страну в случае дальнейшего обострения ситуации на востоке Украины, сообщает ТАСС.

«Я как сосед России буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например гражданам России», — сказал политик на совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

Дуда напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью. Если эскалация на Украине продолжится, потребуются мощные санкции против России, сказал президент, призвав «к миру и спокойствию».

На прошлой неделе ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили об обстрелах с украинской стороны и попытках провокаций. Власти республик утверждают, что Украина готовится к силовому урегулированию ситуации с Донбассом. На этом фоне 18 февраля жителей ДНР и ЛНР стали эвакуировать в Россию.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. Также глава государства получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сказала, что в Донбасс могут ввести миротворцев.

Вчера Евросоюз объявил о введении санкций против России. Их распространят на 27 физических и юридических лиц, в том числе на банки и другие организации, финансирующие, по мнению Запада, операции в Донбассе. Ограничительные меры планируется ввести также против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных