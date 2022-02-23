Newsweek: США предупредили Украину о вторжении России в течение 48 часов
Администрация президента США Джо Байдена уведомила президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовится в течение 48 часов осуществить полномасштабное вторжение в республику, сообщает Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки.
«Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов, согласно разведданным США», — сказал один из американских чиновников.
По имеющимся у США сведениям, сегодня разведывательный самолет России нарушил воздушное пространство Украины. Это подтвердил источник, близкий к администрации Зеленского. Собеседник издания добавил, что это уже третье подобное нарушение за месяц.
Еще один источник Newsweek рассказал, что Россия планирует ввести войска на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, Москва якобы намерена нанести «серьезный удар» по Киеву. При этом операция начнется с кибератак, утверждает другой собеседник издания. За этим последует «наземное вторжение», намеченное на ночь.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Он подписал соответствующие указы, а также федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности ДНР и ЛНР, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил вчера официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
22 февраля Путин получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс могут направить российских миротворцев. При этом сегодня глава ДНР Денис Пушилин сказал, что пока российских военных в республике нет.