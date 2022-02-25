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Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля на рынке акций и срочном рынке

Ведомости

Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке в понедельник, 28 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. Решение призвано снизить волатильность финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Торги на рынке акций в понедельник начнутся в 9:50 мск с аукциона открытия, основная сессия начнется в 10:00, на срочном рынке начало торгов также запланировано на 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия.

Аналогичные меры действовали утром 25 февраля на фоне рекордного падения российского фондового рынка после начала военной операции России на Украине. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в четверг упал на 33,28%, его долларовый аналог РТС — на 28,3%. В пятницу индексы открылись резким ростом: индекс Мосбиржи поднялся на 20,5% до 2480,9 пункта, а индекс РТС — на 24,8% до 926,8 пункта.

Из-за значительного роста индексов Мосбиржа с 10:16 запустила дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам, который заменяет приостановку торгов. С 13:10 в пятницу на площадке также приостановлены торги иностранным ценными бумагами (с постфиксом-RM) в основном режиме. Участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки репо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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