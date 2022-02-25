Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля на рынке акций и срочном рынке

Аналогичные меры действовали утром 25 февраля на фоне рекордного падения российского фондового рынка после начала военной операции России на Украине. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в четверг упал на 33,28%, его долларовый аналог РТС — на 28,3%. В пятницу индексы открылись резким ростом: индекс Мосбиржи поднялся на 20,5% до 2480,9 пункта, а индекс РТС — на 24,8% до 926,8 пункта.