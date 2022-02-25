Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля на рынке акций и срочном рынке
Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке в понедельник, 28 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. Решение призвано снизить волатильность финансовых инструментов в часы биржевой торговли.
Торги на рынке акций в понедельник начнутся в 9:50 мск с аукциона открытия, основная сессия начнется в 10:00, на срочном рынке начало торгов также запланировано на 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия.
Аналогичные меры действовали утром 25 февраля на фоне рекордного падения российского фондового рынка после начала военной операции России на Украине. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов в четверг упал на 33,28%, его долларовый аналог РТС — на 28,3%. В пятницу индексы открылись резким ростом: индекс Мосбиржи поднялся на 20,5% до 2480,9 пункта, а индекс РТС — на 24,8% до 926,8 пункта.
Из-за значительного роста индексов Мосбиржа с 10:16 запустила дискретный аукцион по акциям и депозитарным распискам, который заменяет приостановку торгов. С 13:10 в пятницу на площадке также приостановлены торги иностранным ценными бумагами (с постфиксом-RM) в основном режиме. Участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки репо.