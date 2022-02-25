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Финансы

Мосбиржа остановила торги в основном режиме ценными бумагами эмитентов США

Ведомости

Мосбиржа с 13:10 мск 25 февраля приостановила торги в основном режиме акциями и расписками эмитентов США, сообщает пресс-служба торговой площадки.

«C 13:10 мск 25 февраля 2022 г. будут ограничены коды расчетов в режиме основных торгов (Т+ иностранные акции и депозитарные расписки FQBR), а также в режиме основных торгов (Т+ иностранные акции и депозитарные расписки (расчеты в USD) TQBD)», — говорится в сообщении.

Ограничение распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM. При этом участникам торгов доступны режимы переговорных сделок и сделки репо. Об отмене решения биржа сообщит дополнительно.

«Ограничения приняты в связи с тем, что в условиях высокой волатильности и пока закрыты торги на зарубежных площадках котировки акций могут существенно отличаться», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение призвано защитить инвесторов.

Накануне, после начала военной операции России на Украине, российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал за всю историю наблюдений. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, долларовый РТС – на 28,3%. Также обвалились индексы других мировых фондовых бирж. В пятницу рынок начал расти: к 14:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 11,87% и достиг 2302,29 пункта, РТС — 15,95% до 861,42 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных