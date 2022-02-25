Мосбиржа остановила торги в основном режиме ценными бумагами эмитентов США

Накануне, после начала военной операции России на Украине, российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал за всю историю наблюдений. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, долларовый РТС – на 28,3%. Также обвалились индексы других мировых фондовых бирж. В пятницу рынок начал расти: к 14:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 11,87% и достиг 2302,29 пункта, РТС — 15,95% до 861,42 пункта.