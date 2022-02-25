Мосбиржа остановила торги в основном режиме ценными бумагами эмитентов США
Мосбиржа с 13:10 мск 25 февраля приостановила торги в основном режиме акциями и расписками эмитентов США, сообщает пресс-служба торговой площадки.
«C 13:10 мск 25 февраля 2022 г. будут ограничены коды расчетов в режиме основных торгов (Т+ иностранные акции и депозитарные расписки FQBR), а также в режиме основных торгов (Т+ иностранные акции и депозитарные расписки (расчеты в USD) TQBD)», — говорится в сообщении.
Ограничение распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM. При этом участникам торгов доступны режимы переговорных сделок и сделки репо. Об отмене решения биржа сообщит дополнительно.
«Ограничения приняты в связи с тем, что в условиях высокой волатильности и пока закрыты торги на зарубежных площадках котировки акций могут существенно отличаться», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение призвано защитить инвесторов.
Накануне, после начала военной операции России на Украине, российский фондовый рынок пережил крупнейший обвал за всю историю наблюдений. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, долларовый РТС – на 28,3%. Также обвалились индексы других мировых фондовых бирж. В пятницу рынок начал расти: к 14:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 11,87% и достиг 2302,29 пункта, РТС — 15,95% до 861,42 пункта.