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Politico: Пентагон намерен установить связь с Россией по ситуации на Украине

Ведомости

В Пентагоне намерены установить канал связи с Россией по ситуации на Украине, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

«Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать просчетов», — сообщил источник издания. Он также подчеркнул, что ведомство пока не получило ответ от Москвы.

Он также пояснил, что цель заключается в том, чтобы иметь надежный способ телеграфировать: «Мы собираемся это сделать, держитесь подальше». Аналогичный канал связи американские и российские военные установили по Сирии в 2015 г.

Ранее CNN сообщал, что министерство обороны США хотело бы обсудить с Россией возможность создания канала связи для координации полетов над Украиной. «Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них - закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину», — сообщал источник телеканала.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России. 

Ранее по теме: Россия предпочла Белоруссию для переговоров с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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