Politico: Пентагон намерен установить связь с Россией по ситуации на Украине
В Пентагоне намерены установить канал связи с Россией по ситуации на Украине, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.
«Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, чтобы мы могли избежать просчетов», — сообщил источник издания. Он также подчеркнул, что ведомство пока не получило ответ от Москвы.
Он также пояснил, что цель заключается в том, чтобы иметь надежный способ телеграфировать: «Мы собираемся это сделать, держитесь подальше». Аналогичный канал связи американские и российские военные установили по Сирии в 2015 г.
Ранее CNN сообщал, что министерство обороны США хотело бы обсудить с Россией возможность создания канала связи для координации полетов над Украиной. «Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме, а это может принять различные формы. Одна из них - закрытая для полетов зона, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи на Украину», — сообщал источник телеканала.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.