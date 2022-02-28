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Зеленский попросил немедленно принять Украину в ЕС

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой принять республику в свой состав по специальной процедуре. Обращение главы государства опубликовано в его официальном Telegram-канале.

«Мы обращаемся к Европейскому союзу с просьбой о незамедлительном присоединении по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они с нами, но наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных. Я уверен, что это справедливо, я уверен, что мы это заслужили, я уверен, что это возможно», — сказал он.

По словам Зеленского, европейцы понимают, что Украина сейчас сражается не только за свою страну, но и за мир для всех государств ЕС, а также за демократию и равноправие. Это, по мнению президента, дает Киеву полное право просить о вступлении в ЕС. 

Накануне премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в интервью Politico заявил о необходимости создания «особого пути» по вступлению в ЕС — особенно для Украины. Он подчеркнул, что страна защищает европейскую систему и европейские ценности, поэтому ее необходимо поддержать. Так, по словам Хегера, новый подход должен включать в себя помощь Украине в восстановлении после военных действий России. «Потребуется так много инвестиций, чтобы привести страну в ту форму, в которой она была неделю назад (до 24 февраля. — Прим. ред.)», — сказал политик.

26 февраля Зеленский уже выступал с заявлением о необходимости принятия Украины в ЕС. О том, что население республики хочет жить «в европейской Украине», президент говорил еще в 2020 г. Он подчеркнул тогда, что ментально украинцы большие европейцы, чем некоторые жители государств - членов ЕС.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). На следующий день он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающих в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. ЕС, США, Великобритания, Канада и ряд других государств осудили данный шаг России. Они призвали страну вывести военный контингент с Украины и начать переговоры.

Ранее по теме: Переговоры России и Украины начнутся в 12:00

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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