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В Кремле оценили решение ЕС поставлять вооружение Украине

Ведомости

Европейский союз занимает недружественную позицию в отношении России и предпринимает меры враждебного характера, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Поставки оружия Украине могут стать дестабилизирующим фактором, который может иметь опасные последствия в долгосрочной перспективе, добавил он.

«Евросоюз — это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас и предпринимает меры недружественного, а называя вещи своими именами, враждебного характера по отношению к нам. Поставка оружия, вооружения, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может стать чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка», — заявил Песков.

По его словам, в долгосрочной перспективе такое решение ЕС может иметь гораздо более опасные последствия. «Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая, в целом, подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным — как это было в отношении ДНР и ЛНР — устремлениям», — подчеркнул Песков.

Лидеры стран — членов ЕС договорились ввести новые санкции в отношении России после начала спецоперации в Донбассе. Ограничения затронут финансовый сектор, энергетику, транспорт, товары двойного назначения и визовую политику. Также ЕС запретил операции по управлению резервами и активами ЦБ России и закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 27 февраля, что главы МИД стран Евросоюза согласовали поставку Украине летального оружия стоимостью 450 млн евро. Еще 50 млн евро выделят на «нелетальное оружие», топливо и средства защиты, передает ТАСС. Оружие будет доставляться на Украину через Польшу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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