В Кремле оценили решение ЕС поставлять вооружение Украине

По его словам, в долгосрочной перспективе такое решение ЕС может иметь гораздо более опасные последствия. «Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая, в целом, подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным — как это было в отношении ДНР и ЛНР — устремлениям», — подчеркнул Песков.