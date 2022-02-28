Делегации России и Украины начали переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры начались 28 февраля в Белоруссии, сообщил ТАСС. Встреча проходит в Гомельской области.
Делегацию от России на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В переговорах также участвуют замминистра обороны Андрей Руденко и замминистра иностранных дел Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Украину на встрече представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
27 февраля глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский сообщил о согласовании Украиной проведения переговоров в Гомельской области. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от переговоров в Белоруссии и предлагал назначить их в Будапеште, Баку, Стамбуле или Варшаве. Подходящим для этого он назвал любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». Позднее Зеленский сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о проведении переговоров на границе двух стран без предварительных условий.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. В связи с операцией на Украине США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России.