Делегации России и Украины начали переговоры в Белоруссии

27 февраля глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский сообщил о согласовании Украиной проведения переговоров в Гомельской области. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от переговоров в Белоруссии и предлагал назначить их в Будапеште, Баку, Стамбуле или Варшаве. Подходящим для этого он назвал любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». Позднее Зеленский сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о проведении переговоров на границе двух стран без предварительных условий.