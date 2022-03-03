Нарышкин заявил о попытках Запада разрушить Россию
Страны Запада пытаются не просто возвести «железный занавес» вокруг России, а разрушить ее, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его слова приведены на сайте ведомства.
«Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Россию новым "железным занавесом". Речь идет о попытках разрушения нашего государства — его "отмены", как принято сейчас говорить в "толерантной" либерал-фашистской среде», — заявил Нарышкин.
По его словам, у США и их союзников нет «ни возможности, ни духу» попытаться сделать это в военно-политическом противостоянии, поэтому они делают попытки установить экономическую, информационную и гуманитарную блокаду якобы в целях защиты суверенитета Украины и безопасности Европы.
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.