Глава МИД Украины оценил позицию НАТО как не достойную уважения
Военный альянс НАТО устранился из ситуации на Украине, позиция блока не вызывает уважения, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РИА Новости».
«Хочу провести четкую разницу, что в НАТО есть политическое соглашение, чтобы союзники на двустороннем уровне помогали Украине всем чем могут. Но сам альянс как организация, по сути, устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере, сейчас. Если завтра они изменят свою позицию — молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения», — сказал Кулеба.
Помимо этого глава украинского МИДа раскритиковал отсутствие одобрения НАТО практических решений.
«Проблема здесь не только для Украины, но и для самой НАТО, просто в альянсе этого еще не понимают. Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», — сказал министр.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием.