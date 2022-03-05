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Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских самолетов Су-27

Ведомости

Российские силы уничтожили четыре украинских самолета Су-27 и один Су-25, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25», — сказал он.

Помимо этого российские ПВО уничтожили вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар».

Всего за время военных действий Россия поразила свыше 2100 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 108 зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук М-1» и «Оса». Российские войска также уничтожили 90 самолетов и 748 танков.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Ранее по теме: Минобороны заявило о захвате украинской военной базы под Херсоном

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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