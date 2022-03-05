Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских самолетов Су-27
Российские силы уничтожили четыре украинских самолета Су-27 и один Су-25, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Только за 5 марта уничтожены: пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО "Бук М-1", в воздушном бою в районе Житомира сбито четыре самолета Су-27 ВСУ и средствами ПВО в районе Нежина сбит один Су-25», — сказал он.
Помимо этого российские ПВО уничтожили вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар».
Всего за время военных действий Россия поразила свыше 2100 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 108 зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук М-1» и «Оса». Российские войска также уничтожили 90 самолетов и 748 танков.
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.