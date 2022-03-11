Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине
Россия запросила проведение 11 марта заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине, сообщил в своем аккаунте в Twitter заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«(Россия. – Ведомости) запросила на 11 марта проведение заседания в Совете безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — сообщил Полянский.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщал, что на Украине якобы действовали 30 биологических лабораторий.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США также отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории на Украине. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск, писал «Интерфакс».