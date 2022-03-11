Песков объяснил предложение Шойгу привлекать добровольцев к спецоперации на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу предложил привлекать к спецоперации России на Украине добровольцев с Ближнего Востока, о добровольцах из России речи не шло, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сегодня в ходе заседания Совбеза Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину разрешить добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Путин одобрил предложение.
«Сергей Кужугетович (Шойгу. – "Ведомости") в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», — ответил Песков на вопрос, распространяется ли на россиян одобрение Путина на привлечение добровольцев к спецоперации.
На вопрос, означает ли это, что привлечение российских добровольцев и не планируется, Песков добавил, что такое предложение не звучало и ему об этом ничего не известно.
Ранее российские власти заявляли, что в спецоперации на Украине участвуют только военнослужащие по контракту. Однако 9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обнаружилось несколько фактов присутствия российских солдат-срочников в частях сил, которые участвуют в спецоперации. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона». Путин попросил военную прокуратуру провести расследование.