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Песков объяснил предложение Шойгу привлекать добровольцев к спецоперации на Украине

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу предложил привлекать к спецоперации России на Украине добровольцев с Ближнего Востока, о добровольцах из России речи не шло, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня в ходе заседания Совбеза Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину разрешить добровольцам участвовать в спецоперации на Украине. Путин одобрил предложение.

«Сергей Кужугетович (Шойгу. – "Ведомости") в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока, из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», — ответил Песков на вопрос, распространяется ли на россиян одобрение Путина на привлечение добровольцев к спецоперации.

На вопрос, означает ли это, что привлечение российских добровольцев и не планируется, Песков добавил, что такое предложение не звучало и ему об этом ничего не известно.

Ранее российские власти заявляли, что в спецоперации на Украине участвуют только военнослужащие по контракту. Однако 9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обнаружилось несколько фактов присутствия российских солдат-срочников в частях сил, которые участвуют в спецоперации. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона». Путин попросил военную прокуратуру провести расследование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных