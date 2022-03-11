Песков объяснил предложение Шойгу привлекать добровольцев к спецоперации на Украине

Ранее российские власти заявляли, что в спецоперации на Украине участвуют только военнослужащие по контракту. Однако 9 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что обнаружилось несколько фактов присутствия российских солдат-срочников в частях сил, которые участвуют в спецоперации. По его словам, ряд военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона». Путин попросил военную прокуратуру провести расследование.