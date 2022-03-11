Путин заявил о позитивных сдвигах на переговорах с Украиной

Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что попытки сдержать развитие России предпринимались всегда, однако сейчас они увеличились в масштабе. Президент выразил уверенность, что Россия пройдет через трудности, приобретет больше компетенций и в конечном итоге ограничения пойдут ей на пользу.