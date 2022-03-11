Путин заявил о позитивных сдвигах на переговорах с Украиной
Позитивные сдвиги есть в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине, которые сейчас идут практически каждый день, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24».
«Там есть определенные такие позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — заявил Путин.
Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что попытки сдержать развитие России предпринимались всегда, однако сейчас они увеличились в масштабе. Президент выразил уверенность, что Россия пройдет через трудности, приобретет больше компетенций и в конечном итоге ограничения пойдут ей на пользу.
В конце февраля – начале марта прошли три раунда российско-украинских переговоров в Белоруссии, на которых обсуждался конфликт на Украине. Также 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна.