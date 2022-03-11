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Путин заявил о позитивных сдвигах на переговорах с Украиной

Ведомости

Позитивные сдвиги есть в рамках российско-украинских переговоров о конфликте на Украине, которые сейчас идут практически каждый день, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24».

«Там есть определенные такие позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — заявил Путин.

Говоря об антироссийских санкциях, Путин отметил, что попытки сдержать развитие России предпринимались всегда, однако сейчас они увеличились в масштабе. Президент выразил уверенность, что Россия пройдет через трудности, приобретет больше компетенций и в конечном итоге ограничения пойдут ей на пользу.

В конце февраля – начале марта прошли три раунда российско-украинских переговоров в Белоруссии, на которых обсуждался конфликт на Украине. Также 10 марта в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским концептуально возможна.

Ранее по теме: Добиться перемирия на Украине на первых переговорах министров иностранных дел не удалось

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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