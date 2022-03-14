Путин и Беннет обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг проведения специальной операции по защите республик Донбасса. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на новую варварскую акцию украинских военных – сегодняшний ракетный удар по центральному кварталу Донецка с применением кассетного боеприпаса, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей города», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого израильский премьер рассказал российскому коллеге о недавних контактах по украинской проблематике с руководителями других государств, а Путин, в свою очередь, поделился оценками переговорного процесса между российскими и украинскими представителями.
Ранее сегодня израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что страна не будет помогать России обходить наложенные на нее санкции Запада.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как утверждают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.