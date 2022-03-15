Путин обсудил с Мишелем ход российско-украинских переговоров
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на нахождение «взаимоприемлемых развязок» сложившейся на Украине ситуации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договорённостей с учетом известных российских требований. При этом отмечено, что Киев не демонстрирует серьезный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок», — говорится в сообщении.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
28 февраля стартовали переговоры между российской и украинской делегациями. Они прошли в Гомельской области Белоруссии и длились пять часов. Затем стороны встретились 3 марта и договорились о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта в Брестской области, после них Киев сообщил о «небольших положительных подвижках» относительно логистики гуманитарных коридоров.
Четвертая встреча началась вчера и продолжилась сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский назвали переговоры сложными, а советник главы его офиса Алексей Арестович сообщил о возможности заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение одной-двух недель, крайним сроком он назвал май.
При этом накануне четвертого раунда переговоров состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в турецкой Анталье. Второй назвал беседу тяжелой и отметил, что прогресса по перемирию достигнуть не удалось.
Посол России во Франции Алексей Мешков сегодня на пресс-конференции в Париже сообщил, что делегации не обсуждали вопрос смены власти на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сам факт продолжения переговоров является позитивным.