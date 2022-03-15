Посол РФ в Париже: вопрос смены власти на Украине не поднимался на переговорах

Песков, в свою очередь, заявил, что положительно оценивает сам факт продолжения переговоров, однако он подчеркнул, что не хотел бы спешить с прогнозами относительно сроков заключения соглашения и публичным обсуждением формата документов. «Дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран, прежде всего», — добавил он.