Посол РФ в Париже: вопрос смены власти на Украине не поднимался на переговорах
На переговорах российской и украинской делегаций не поднимался вопрос о смене власти на Украине, заявил посол России во Франции Алексей Мешков на пресс-конференции в Париже.
«Россия не ставит задачей смену режима на Украине, народ должен определять свое будущее», — подчеркнул Мешков (цитата по «РИА Новости»). 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.
«Да, продолжает, это президент Украины», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Он отметил, что Зеленский как украинский лидер «может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв».
Накануне начался четвертый раунд российско-украинских переговоров, который проходит в видеоформате. Переговоры возобновились 15 марта после того, как стороны взяли техническую паузу. Зеленский охарактеризовал их как «сложные». Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предположил, что мирное соглашение может быть заключено в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.
Песков, в свою очередь, заявил, что положительно оценивает сам факт продолжения переговоров, однако он подчеркнул, что не хотел бы спешить с прогнозами относительно сроков заключения соглашения и публичным обсуждением формата документов. «Дождемся, когда будут ощутимые результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран, прежде всего», — добавил он.
Как заявил накануне советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, позиции Украины на переговорах остаются неизменными — это заключение мира, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск. Президент России Владимир Путин ранее называл основные требования Москвы: нейтральный и безъядерный статус Украины, обязательная демилитаризация и денацификация страны, признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые частично контролирует киевское правительство.