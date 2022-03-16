Зеленский заявил о более «реалистичных» позициях на переговорах Украины и России

Москва и Киев ведут переговоры с 28 февраля. Уже состоялись четыре раунда переговоров, три из которых прошли в Белоруссии, а последний – по видеосвязи. Стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Второй назвал беседу тяжелой и отметил, что прогресса по перемирию достигнуть не удалось.