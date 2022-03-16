Газета
Политика

Зеленский заявил о более «реалистичных» позициях на переговорах Украины и России

Ведомости

Россия и Украина продолжают переговоры по урегулированию конфликта, позиции сторон уже звучат более реалистично, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно <...>. Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — заявил Зеленский.

Москва и Киев ведут переговоры с 28 февраля. Уже состоялись четыре раунда переговоров, три из которых прошли в Белоруссии, а последний – по видеосвязи. Стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Второй назвал беседу тяжелой и отметил, что прогресса по перемирию достигнуть не удалось.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что позиции Украины на переговорах остаются неизменными — это заключение мира, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск. Президент РФ Владимир Путин ранее называл основные требования Москвы: нейтральный и безъядерный статус Украины, обязательная «демилитаризация» и «денацификация» страны, признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые частично контролирует киевское правительство.

Зеленский называл целью Киева в переговорах с Москвой – получить гарантии безопасности. Задачей украинской делегации он назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что встреча Путина и Зеленского «концептуально» возможна.

Ранее по теме: Российско-украинские переговоры не приведут к немедленному перемирию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных