Зеленский заявил о более «реалистичных» позициях на переговорах Украины и России
Россия и Украина продолжают переговоры по урегулированию конфликта, позиции сторон уже звучат более реалистично, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно <...>. Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», — заявил Зеленский.
Москва и Киев ведут переговоры с 28 февраля. Уже состоялись четыре раунда переговоров, три из которых прошли в Белоруссии, а последний – по видеосвязи. Стороны договорились о работе гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из зоны боевых действий. Также в Анталье прошли переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Второй назвал беседу тяжелой и отметил, что прогресса по перемирию достигнуть не удалось.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что позиции Украины на переговорах остаются неизменными — это заключение мира, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск. Президент РФ Владимир Путин ранее называл основные требования Москвы: нейтральный и безъядерный статус Украины, обязательная «демилитаризация» и «денацификация» страны, признание российской принадлежности Крыма, а также суверенитета ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые частично контролирует киевское правительство.
Зеленский называл целью Киева в переговорах с Москвой – получить гарантии безопасности. Задачей украинской делегации он назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что встреча Путина и Зеленского «концептуально» возможна.