Президент Финляндии заявил о рисках в случае вступления страны в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.