Президент Финляндии заявил о рисках в случае вступления страны в НАТО
Подача Финляндией заявки на вступление в военный блок НАТО на фоне ситуации на Украине несет риск дополнительной эскалации в Европе. Об этом глава государства Саули Ниинистё заявил в интервью газете Financial Times.
По его словам, членство в НАТО является одним из двух основных вариантов развития страны, но данный выбор несет в себе риски. «Сейчас главным риском является эскалация ситуации в Европе», — сказал он.
Ранее в министерстве иностранных дел Финляндии сообщили о подготовке для передачи в парламент доклада по изменениям в области политики безопасности на фоне специальной военной операции России на Украине.
24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна «сохраняет возможность» подачи заявки на вступление в НАТО. О том, что страна вправе подать заявку на вступление в военный блок, напомнил в своей новогодней речи и Ниинистё.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.