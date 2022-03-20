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Президент Финляндии заявил о рисках в случае вступления страны в НАТО

Ведомости

Подача Финляндией заявки на вступление в военный блок НАТО на фоне ситуации на Украине несет риск дополнительной эскалации в Европе. Об этом глава государства Саули Ниинистё заявил в интервью газете Financial Times.

По его словам, членство в НАТО является одним из двух основных вариантов развития страны, но данный выбор несет в себе риски. «Сейчас главным риском является эскалация ситуации в Европе», — сказал он.

Ранее в министерстве иностранных дел Финляндии сообщили о подготовке для передачи в парламент доклада по изменениям в области политики безопасности на фоне специальной военной операции России на Украине.

24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна «сохраняет возможность» подачи заявки на вступление в НАТО. О том, что страна вправе подать заявку на вступление в военный блок, напомнил в своей новогодней речи и Ниинистё.  

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных