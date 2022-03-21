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Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Ведомости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили ход спецоперации России на Украине, говорится на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», — говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили двустороннее сотрудничество, поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений между Россией и Узбекистаном, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества, расширении связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Путин и Мирзиеев договорились продолжать контакты на различных уровнях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных