Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев по телефону обсудили ход спецоперации России на Украине, говорится на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты обсудили двустороннее сотрудничество, поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений между Россией и Узбекистаном, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества, расширении связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Путин и Мирзиеев договорились продолжать контакты на различных уровнях.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации Украина разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила военное положение. Западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны.