В ЕС появится корпус сил быстрого реагирования из 5000 военнослужащих

Документ также предполагает: организацию регулярных боевых учений для повышения оперативной совместимости и готовности вооруженных сил ЕС; создание «гибридного набора инструментов» для обнаружения, подготовки и скоординированного реагирования на широкий спектр гибридных угроз; дальнейшее развитие политики в области киберзащиты для лучшей подготовки к кибератакам и защите от них; разработку космической стратегии в области безопасности и обороны; развитие и инвестирование в технологии следующего поколения и в необходимые стратегические инструменты, в том числе через технологическое сотрудничество и совместные закупки.