В ЕС появится корпус сил быстрого реагирования из 5000 военнослужащих
В Евросоюзе появятся собственные силы быстрого реагирования, которые будут насчитывать 5000 военнослужащих, сообщает Европейская служба внешних связей.
Отмечается, что новые войска могут быть адаптированы и быстро развернуты для реагирования при возникновении какого-либо кризиса. Они будут созданы в рамках общей концепции ЕС в области обороны и безопасности на период до 2030 г. под названием «Стратегический компас». Концепция была согласована на уровне министров иностранных дел и обороны ЕС в понедельник.
Члены ЕС определят точные параметры сил быстрого реагирования к концу текущего года. Для этого будут разработаны оперативные сценарии, первые боевые учения могут пройти уже в 2023 г., а к 2025-му они должны встать в строй.
Документ также предполагает: организацию регулярных боевых учений для повышения оперативной совместимости и готовности вооруженных сил ЕС; создание «гибридного набора инструментов» для обнаружения, подготовки и скоординированного реагирования на широкий спектр гибридных угроз; дальнейшее развитие политики в области киберзащиты для лучшей подготовки к кибератакам и защите от них; разработку космической стратегии в области безопасности и обороны; развитие и инвестирование в технологии следующего поколения и в необходимые стратегические инструменты, в том числе через технологическое сотрудничество и совместные закупки.
Среди других направлений стратегии — укрепление многосторонних партнерских отношений, в частности по линии НАТО и ООН, а также расширение сотрудничества с двусторонними партнерами, (в т. ч. с США, Норвегией и Канадой, Великобританией и Японией).