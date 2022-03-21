Газета
Политика

В ЕС появится корпус сил быстрого реагирования из 5000 военнослужащих

Ведомости

В Евросоюзе появятся собственные силы быстрого реагирования, которые будут насчитывать 5000 военнослужащих, сообщает Европейская служба внешних связей.

Отмечается, что новые войска могут быть адаптированы и быстро развернуты для реагирования при возникновении какого-либо кризиса. Они будут созданы в рамках общей концепции ЕС в области обороны и безопасности на период до 2030 г. под названием «Стратегический компас». Концепция была согласована на уровне министров иностранных дел и обороны ЕС в понедельник.

Члены ЕС определят точные параметры сил быстрого реагирования к концу текущего года. Для этого будут разработаны оперативные сценарии, первые боевые учения могут пройти уже в 2023 г., а к 2025-му они должны встать в строй.

Документ также предполагает: организацию регулярных боевых учений для повышения оперативной совместимости и готовности вооруженных сил ЕС; создание «гибридного набора инструментов» для обнаружения, подготовки и скоординированного реагирования на широкий спектр гибридных угроз; дальнейшее развитие политики в области киберзащиты для лучшей подготовки к кибератакам и защите от них; разработку космической стратегии в области безопасности и обороны; развитие и инвестирование в технологии следующего поколения и в необходимые стратегические инструменты, в том числе через технологическое сотрудничество и совместные закупки.

Среди других направлений стратегии — укрепление многосторонних партнерских отношений, в частности по линии НАТО и ООН, а также расширение сотрудничества с двусторонними партнерами, (в т. ч. с США, Норвегией и Канадой, Великобританией и Японией).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных