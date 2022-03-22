Украина обвинила Венгрию в желании получить Закарпатье
Украинский вице-премьер Ирина Верещук раскритиковала позицию властей Венгрии в отношении ситуации на Украине. Слова представителя правительства республики передает «РИА Новости».
«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят «нет», — сказала она.
По словам Верещук, Будапешт намерен заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».
«Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом», — добавила вице-премьер.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.