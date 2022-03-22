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Украина обвинила Венгрию в желании получить Закарпатье

Ведомости

Украинский вице-премьер Ирина Верещук раскритиковала позицию властей Венгрии в отношении ситуации на Украине. Слова представителя правительства республики передает «РИА Новости».

«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят «нет», — сказала она.

По словам Верещук, Будапешт намерен заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».

«Не повторяйте ошибки Второй мировой, когда Венгрия сделала неправильный выбор. Да, правильный выбор всегда тяжел сначала, но он потому и верен, что с ним легко потом», — добавила вице-премьер.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных