Украина обвинила Венгрию в желании получить Закарпатье

«Даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза поступают так, как это сейчас делает официальное руководство Венгрии. Все это вызывает неприятное удивление, прежде всего, у украинских венгров, многих из которых я знаю лично. Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят «нет», — сказала она.