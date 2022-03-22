Минобороны РФ заявило об атаке на крупные склады в Лисичанске и Краматорске
Вооруженные силы России нанесли удары по крупным складам горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске, а также по складам с вооружением и боеприпасами в Дружковке, Надеждинке и Новоалександровке, заявил официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
«22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке», — сказал представитель Минобороны РФ.
Помимо этого, как заявляет российское ведомство, авиация поразила 83 военных объекта Украины, в том числе командные пункты, зенитные ракетные комплексы и скопления боевой техники. Российские войска также сбили шесть украинских беспилотников.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.