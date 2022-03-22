Путин и Макрон обсудили Украину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ситуацию на Украине и переговоры между Москвой и Киевом.
«Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», — говорится в сообщении. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
С момента начала специальной российской военной операции на Украине Путин и Макрон созвонились уже восемь раз. 10 и 12 марта в беседе принимал участие также канцлер Германии Олаф Шольц.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.