Под новые санкции Японии попала 81 российская компания
Япония ввела новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении японского МИДа.
Под ограничения попала 81 организация из РФ, в их числе — Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, Ярославский судостроительный завод, завод «Красное Сормово», судоремонтный завод «Звездочка», производители электроники «Байкал Электроникс» и «Крокус Наноэлектроника», предприятие «Российские космические системы» и др.
Также были расширены персональные санкции: в обновленный список вошли 25 россиян, в том числе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основой владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и его сын Иван, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын Кирилл, родственники главы «Ростеха» Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Таким образом, санкционный список Японии теперь включает 101 физлицо и 130 юрлиц из России.
Япония ввела уже несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В частности, Россия лишена статуса наибольшего благоприятствования в торговле, также запрещены поставки в страну почти 300 наименований товаров и технологий, включая полупроводники, радары, лазеры, ПО, средства связи, товаров для нефтепереработки, а также продукции, предназначенной для химической промышленности и ядерной энергетики. Со следующей недели Япония также приостанавливает экспорт в Россию предметов роскоши.