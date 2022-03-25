Под новые санкции Японии попала 81 российская компания

Япония ввела уже несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В частности, Россия лишена статуса наибольшего благоприятствования в торговле, также запрещены поставки в страну почти 300 наименований товаров и технологий, включая полупроводники, радары, лазеры, ПО, средства связи, товаров для нефтепереработки, а также продукции, предназначенной для химической промышленности и ядерной энергетики. Со следующей недели Япония также приостанавливает экспорт в Россию предметов роскоши.