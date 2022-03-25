Газета
Политика

Под новые санкции Японии попала 81 российская компания

Ведомости

Япония ввела новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении японского МИДа.

Под ограничения попала 81 организация из РФ, в их числе — Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, Ярославский судостроительный завод, завод «Красное Сормово», судоремонтный завод «Звездочка», производители электроники «Байкал Электроникс» и «Крокус Наноэлектроника», предприятие «Российские космические системы» и др.

Также были расширены персональные санкции: в обновленный список вошли 25 россиян, в том числе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основой владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и его сын Иван, совладелец банка «Россия» Николай Шамалов и его сын Кирилл, родственники главы «Ростеха» Сергея Чемезова, первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Таким образом, санкционный список Японии теперь включает 101 физлицо и 130 юрлиц из России.

Япония ввела уже несколько пакетов санкций против России после начала военной операции на Украине. В частности, Россия лишена статуса наибольшего благоприятствования в торговле, также запрещены поставки в страну почти 300 наименований товаров и технологий, включая полупроводники, радары, лазеры, ПО, средства связи, товаров для нефтепереработки, а также продукции, предназначенной для химической промышленности и ядерной энергетики. Со следующей недели Япония также приостанавливает экспорт в Россию предметов роскоши.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных