Еврокомиссия рекомендовала отозвать «золотые паспорта» у попавших под санкции Россиян
Европейская комиссия призвала страны — члены ЕС незамедлительно отменить существующие программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику (так называемые «золотые паспорта»). Соответствующие рекомендации уже приняты, сообщила на брифинге представитель ЕК.
Еврокомиссия рекомендовала правительствам ЕС проверить, не получили ли европейское гражданство инвесторы из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки в связи с военной операцией на Украине, и аннулировать их разрешения на проживание. Кроме того, рекомендуется приостановить выдачу новых «золотых паспортов» для граждан обеих стран.
«Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" является незаконной, согласно законодательству ЕС, и создает серьезные риски для нашей безопасности», — говорится в заявлении Еврокомиссии.
С момента признания Россией донбасских республик и ввода российских войск на территорию Украины Евросоюз внес в черный список около 700 политиков, чиновников, бизнесменов, военных, журналистов и общественных деятелей. Среди них — президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы и члены Совфеда, а также около 20 крупнейших российских бизнесменов, включая Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Дмитрия Пумпянского, Алексея Кузьмичева, Петра Авена, Александра Пономаренко и др.
Еврокомиссия неоднократно призывала к отмене «золотых паспортов» из-за проблем с проверкой заявителей и коррупционными рисками. Сейчас гражданство инвесторам предоставляют только три страны ЕС – Болгария, Кипр и Мальта. Все они пообещали закрыть такие программы.
Еще ряд стран ЕС, включая Германию, Гренаду, Грецию, Испанию, Мальту и Чехию, отменили программы выдачи видов на жительство инвесторам или покупателям недвижимости («золотые визы»). Еврокомиссия не призывает к прекращению этих программ, однако считает необходимым ввести строгие проверки и не выдавать ВНЖ гражданам России и Белоруссии.