Еврокомиссия рекомендовала отозвать «золотые паспорта» у попавших под санкции Россиян

Еврокомиссия рекомендовала правительствам ЕС проверить, не получили ли европейское гражданство инвесторы из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки в связи с военной операцией на Украине, и аннулировать их разрешения на проживание. Кроме того, рекомендуется приостановить выдачу новых «золотых паспортов» для граждан обеих стран.