МИД России ответил Словакии высылкой трех дипломатов

Словакия уже высылала трех работников посольства России в апреле 2021 г. Россия также выразила протест и объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства. Тогда решение Братиславы было продиктовано жестом солидарности с Чехией: Прага объявила, что сократит число сотрудников российского посольства, приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Речь шла о 63 российских дипработниках, которые были вынуждены покинуть Чехию вместе с членами семей. Это произошло после того, как чешские власти выслали 18 российских дипломатов из Праги и обвинили российские спецслужбы в причастности к двум взрывам на военных складах в 2014 г. Россия все обвинения отрицала и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.