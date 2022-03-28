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МИД России ответил Словакии высылкой трех дипломатов

Ведомости

МИД России объявил о высылке с территории страны трех дипломатов Словакии, следует из публикации на сайте ведомства. Такой шаг является ответным на аналогичные действия Братиславы.

«28 марта в МИД России был вызван посол Словацкой Республики в Российской Федерации Любомир Регак, которому объявлено, что российская сторона в качестве ответной меры на высылку в марте трех сотрудников посольства России в Словакии приняла решение объявить persona non grata трех дипломатов посольства Словакии в Москве. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении российского ведомства.

Помимо этого российская сторона заявила послу Словакии «решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию».

14 марта Братислава объяснила высылку российских дипработников их «деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», передавало агентство Reuters.

Словакия уже высылала трех работников посольства России в апреле 2021 г. Россия также выразила протест и объявила персонами нон грата трех сотрудников словацкого посольства. Тогда решение Братиславы было продиктовано жестом солидарности с Чехией: Прага объявила, что сократит число сотрудников российского посольства, приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Речь шла о 63 российских дипработниках, которые были вынуждены покинуть Чехию вместе с членами семей. Это произошло после того, как чешские власти выслали 18 российских дипломатов из Праги и обвинили российские спецслужбы в причастности к двум взрывам на военных складах в 2014 г. Россия все обвинения отрицала и в ответ выслала 20 чешских дипломатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных