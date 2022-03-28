Bank of Georgia разрешил россиянам открывать счета без «осуждения спецоперации»
Крупнейший частный банк Грузии — Bank of Georgia — разрешил гражданам РФ открывать банковские счета без подписания специального документа об «осуждении военной спецоперации» на Украине, а также признании территориальной целостности Грузии. Об этом сообщили «РИА Новости» в кредитной организации.
«Регуляций, которые были ранее введены нашим банком, больше нет. Гражданину России не придется подписывать данные документы», — заявили агентству в банке.
Еще в двух крупных частных банках Грузии - Terabank и TBC сказали агентству, что также не требуют подписания подобных документов.
4 марта Bank of Georgia начал требовать от россиян для открытия счета в банке подписания документа, который содержал тезисы, осуждающие спецоперацию России на Украине и признающие Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Соответствующий документ был опубликован на сайте агентства Interpressnews.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.