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Bank of Georgia разрешил россиянам открывать счета без «осуждения спецоперации»

Ведомости

Крупнейший частный банк Грузии — Bank of Georgia — разрешил гражданам РФ открывать банковские счета без подписания специального документа об «осуждении военной спецоперации» на Украине, а также признании территориальной целостности Грузии. Об этом сообщили «РИА Новости» в кредитной организации. 

«Регуляций, которые были ранее введены нашим банком, больше нет. Гражданину России не придется подписывать данные документы», — заявили агентству в банке. 

Еще в двух крупных частных банках Грузии - Terabank и TBC сказали агентству, что также не требуют подписания подобных документов. 

4 марта Bank of Georgia начал требовать от россиян для открытия счета в банке подписания документа, который содержал тезисы, осуждающие спецоперацию России на Украине и признающие Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Соответствующий документ был опубликован на сайте агентства Interpressnews.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных