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Кремль не предпринимал никаких действий по референдуму в Южной Осетии

Ведомости

Администрация президента России не предпринимала юридических или других действий после заявления о намерении Южной Осетии присоединиться к России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле с уважением относятся к мнению народа Южной Осетии, добавил он.

«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время, в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», — заявил Песков.

Накануне глава Южной Осетии Александр Бибилов заявил о намерении предпринять юридические шаги для вхождения в состав России. Для этого в Южной Осетии необходимо созвать референдум, который состоится после президентских выборов в республике, запланированных на 10 апреля. Бибилов заявил, что в составе России Южная Осетия может соединиться в один регион с Северной Осетией.

Сенатор Андрей Климов и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров отметили, что для вхождения Южной Осетии в состав России нет никаких правовых препятствий. Спикер абхазского парламента Валерий Кварчия накануне заявил, что Абхазия не намерена проводить референдум о присоединении к России. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал неприемлемыми разговоры о референдуме в Южной Осетии.

Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 г. в разгар вооруженного конфликта с Грузией, частью которой она являлась до тех пор. В августе 2008 г., в ходе очередного обострения конфликта, Россия ввела в республику военных под предлогом защиты соотечественников и после пяти дней боевых действий вытеснила из нее грузинские войска. 26 августа 2008 г. Россия признала Южную Осетию и другую отделившуюся от Грузии республику, Абхазию, независимыми государствами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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