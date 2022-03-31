Кремль не предпринимал никаких действий по референдуму в Южной Осетии

Южная Осетия провозгласила независимость 29 мая 1992 г. в разгар вооруженного конфликта с Грузией, частью которой она являлась до тех пор. В августе 2008 г., в ходе очередного обострения конфликта, Россия ввела в республику военных под предлогом защиты соотечественников и после пяти дней боевых действий вытеснила из нее грузинские войска. 26 августа 2008 г. Россия признала Южную Осетию и другую отделившуюся от Грузии республику, Абхазию, независимыми государствами.