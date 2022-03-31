Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

«Я выразил свое убеждение в том, что для развязывания некоторых основных "узлов" необходима встреча с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, о которой, к тому же, тот просит практически с начала войны. Ответ был: время еще не пришло, нужно чтобы переговорщики продвигались вперед», — пояснил Драги в ходе встречи с членами Ассоциации иностранной прессы в Риме (цитата по «РИА Новости).