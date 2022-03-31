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Лондон заморозил активы трех британских компаний в рамках санкций по Украине

Ведомости

Правительство Великобритании приняло решение заморозить активы трех зарегистрированных на территории королевства компаний в рамках очередного пакета санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, следует из обновленного санкционного списка на сайте кабмина страны. 

Под ограничения британских властей попали три компании — лондонские Photon Pro LLP и Majory LLP, а также Djeco Group, центральный офис которой находится в Эдинбурге. Все эти фирмы были внесены в черный список с целью «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий и подрыва или угроз территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», говорится в документе. 

Компания Photon Pro LLP занимается разработкой электронного оборудования, в том числе для проектов в сфере космоса и телекоммуникаций. Majory занимается разработкой программных обеспечений, а Djeco Group, в свою очередь, специализируется на поставках оборудования для кинопроизводства. 

Компании Majory и Photon Pro были также упомянуты в санкционном списке американского минфина. По данным ведомства, они связаны с российской компанией «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ). В заявлении сказано, что эти юридические лица являются «подставными фирмами», через которые «Серния Инжиниринг» якобы занимается закупками оборудования по заказу российского правительства.

Ранее сегодня Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкционные списки, добавив в них медиагруппу «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, а также заместителя гендиректора телеканала «Россия» и телеведущего Сергея Брилева, который является британским подданным. В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 989 россиян и 101 юрлицо. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине.

Ранее по теме: Британия ввела санкции против «России сегодня» и телеведущего Сергея Брилева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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