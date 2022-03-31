Лондон заморозил активы трех британских компаний в рамках санкций по Украине

Ранее сегодня Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкционные списки, добавив в них медиагруппу «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, а также заместителя гендиректора телеканала «Россия» и телеведущего Сергея Брилева, который является британским подданным. В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 989 россиян и 101 юрлицо. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине.