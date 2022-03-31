Лондон заморозил активы трех британских компаний в рамках санкций по Украине
Правительство Великобритании приняло решение заморозить активы трех зарегистрированных на территории королевства компаний в рамках очередного пакета санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, следует из обновленного санкционного списка на сайте кабмина страны.
Под ограничения британских властей попали три компании — лондонские Photon Pro LLP и Majory LLP, а также Djeco Group, центральный офис которой находится в Эдинбурге. Все эти фирмы были внесены в черный список с целью «побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий и подрыва или угроз территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», говорится в документе.
Компания Photon Pro LLP занимается разработкой электронного оборудования, в том числе для проектов в сфере космоса и телекоммуникаций. Majory занимается разработкой программных обеспечений, а Djeco Group, в свою очередь, специализируется на поставках оборудования для кинопроизводства.
Компании Majory и Photon Pro были также упомянуты в санкционном списке американского минфина. По данным ведомства, они связаны с российской компанией «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ). В заявлении сказано, что эти юридические лица являются «подставными фирмами», через которые «Серния Инжиниринг» якобы занимается закупками оборудования по заказу российского правительства.
Ранее сегодня Великобритания в очередной раз расширила антироссийские санкционные списки, добавив в них медиагруппу «Россия сегодня» (включает информагентства «РИА Новости» и Sputnik), гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, а также заместителя гендиректора телеканала «Россия» и телеведущего Сергея Брилева, который является британским подданным. В целом теперь в санкционном списке Великобритании фигурируют 989 россиян и 101 юрлицо. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине.