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Минобороны сообщило о двух сбитых Ми-8 с командирами батальона «Азов»

Ведомости

Войска Донецкой народной республики (ДНР) сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили командиров украинского неонацистского батальона «Азов» из Мариуполя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны, генерал-майора Игоря Конашенкова. 

Он уточнил, что инцидент произошел утром 31 марта. По его словам, один вертолет был сбит из трофейного американского комплекса Stinger в районе поселка Рыбацкое. Второй вертолет Ми-8, добавил Конашенков, был сбит ракетой и потерпел крушение в море. 

Кроме того, средствами ПВО был сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 км западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата, заявил представитель Минобороны. 

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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