Минобороны сообщило о двух сбитых Ми-8 с командирами батальона «Азов»
Войска Донецкой народной республики (ДНР) сбили два вертолета Ми-8, которые вывозили командиров украинского неонацистского батальона «Азов» из Мариуполя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Минобороны, генерал-майора Игоря Конашенкова.
Он уточнил, что инцидент произошел утром 31 марта. По его словам, один вертолет был сбит из трофейного американского комплекса Stinger в районе поселка Рыбацкое. Второй вертолет Ми-8, добавил Конашенков, был сбит ракетой и потерпел крушение в море.
Кроме того, средствами ПВО был сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 км западнее города Изюм, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата, заявил представитель Минобороны.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.