Путин и Эрдоган обсудили переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Они обсудили переговорный процесс делегаций России и Украины и двустороннее сотрудничество.
«Президент России выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей. Даны также принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса», — говорится в сообщении.
Помимо этого лидеры стран обсудили гуманитарные вопросы в контексте военной операции российских войск на территории Украины. В пресс-службе отметили, что Эрдоган поблагодарил Путина за оказанную по линии Минобороны РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий. После этого президенты обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки.
В канцелярии Эрдогана, в свою очередь, сообщили, что организация встречи российского лидера и президента Украины Владимира Зеленского остается приоритетом для Турции. Глава государства также выразил надежду на установление мира на Украине в связи с конструктивным характером встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.
Ранее турецкий президент отметил, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установления мира. 31 марта Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Турции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы принести результат.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
По итогам переговоров Минобороны России заявило о перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик. Переговоры делегаций продолжились в пятницу, 1 апреля в режиме видеоконференции.