Путин и Эрдоган обсудили переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле

Ранее турецкий президент отметил, что встреча делегаций России и Украины в Стамбуле «придала значимый импульс» процессу установления мира. 31 марта Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Турции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть подготовлена, чтобы принести результат.