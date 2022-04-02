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Политика

В Евросоюзе сообщили о подготовке новых санкций против России

Ведомости

Дополнительные санкции Евросоюза не коснутся энергетического сектора, однако новые ограничения будут такими, чтобы их сложно было обойти, передает агентство ANSA со ссылкой на еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони.

«Мы работаем над дополнительными пакетами санкций, но уточню, они не включают энергетический сектор на данный момент. В первую очередь мы работаем над тем, чтобы ограничить возможности обходить эти санкции», — сказал Джентилони (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе США, Великобритания, Канада и Япония ввели новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под ограничения попали российские политики, бизнесмены и организации. ЕС, свою очередь, ввел последний пакет санкций в отношении России 15 марта. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны «большой семерки» (G7) готовы принять новые ограничения в отношении России в случае необходимости. Он подчеркнул, что государства собираются постоянно проводить ревизию санкций на их эффективность.

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Газета The Wall Street Journal сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении большего числа российских банков, родственников российских бизнесменов и усиления ограничений на использование криптовалют для обхода санкций. Также, по данным газеты, США и ЕС хотят оказать давление на третьи страны, которые помогают российским гражданам и компаниям перемещать заграничные активы в юрисдикции, на которые не распространяются западные санкции.

Сообщалось, что Еврокомиссия предложит ввести новый пакет антироссийских санкций на следующей неделе. Для введения санкций предложение должны одобрить все 27 стран — членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также отмечал, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины.

В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

Санкции против России возвращаются бумерангом западным странам уже спустя несколько недель, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик описал последствия, с которыми приходится сталкиваться западным странам из-за введенных в отношении России ограничений. «Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо», — подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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