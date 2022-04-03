В Госдуму внесут поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас анонсировал внесение в Госдуму поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за исполнение антироссийских санкций. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал Клишас.
О подготовке «Единой Россией» поправок в законодательство о наказании за «следование и исполнение санкций Запада» в середине марта сообщал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», – отметил Турчак в своем Telegram-канале.
По его мнению, «факты следования иностранным санкциям» внутри страны являются «косвенным свидетельством их поддержки» со стороны такого бизнеса, и единоросс считает это «предательством». Из поста Турчака следует, что будет установлена «жесткая, в том числе уголовная, ответственность таких субъектов (отказавшихся сотрудничать с подсанкционными предприятиями. – «Ведомости»)».
Схожий законопроект вносился в Госдуму в 2018 г. Его авторы предлагали ввести уголовную ответственность (штраф в размере до 600 000 руб., ограничение или лишение свободы до четырех лет) для должностных лиц зарегистрированных в России компаний и чиновников, которые отказали гражданину России «в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций».
На прошлой неделе США, Великобритания, Канада и Япония ввели новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Под ограничения попали российские политики, бизнесмены и организации. ЕС, свою очередь, ввел последний пакет санкций в отношении России 15 марта. В ответ на вводимые санкции президент России Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.
Помимо этого Россия ввела запрет на въезд в страну высшему руководству ЕС, а также большинству депутатов Европарламента, продвигающих антироссийскую повестку, сообщал МИД РФ. В пресс-службе дипведомства подчеркнули, что российская сторона вводит ограничения в ответ на «массированные односторонние санкции ЕС», которые не только заводят в тупик отношения с Россией, но и ставят под удар благополучие и безопасность европейцев, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.