Макрон сохранил лидерство после обработки 97% бюллетеней в первом туре выборов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,6% голосов и занял первое место после обработки 97% бюллетеней в ходе первого тура президентских выборов, говорится на сайте МВД страны.
На втором месте глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,41%, на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом в 21,95%. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции, который пройдет 24 апреля. Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов.
По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что впервые наблюдается такой незначительный разрыв между Макроном и Ле Пен. 23 февраля, до начала специальной военной операции на Украине, рейтинг Макрона против Ле Пен во втором туре составлял, согласно агрегатору Reuters, 54% против 46% у Ле Пен. На выборах 2017 г. Макрон получил 66,1% против 33,9% у Ле Пен.