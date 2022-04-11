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Макрон сохранил лидерство после обработки 97% бюллетеней в первом туре выборов

Ведомости

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,6% голосов и занял первое место после обработки 97% бюллетеней в ходе первого тура президентских выборов, говорится на сайте МВД страны.

На втором месте глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,41%, на третьем — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с результатом в 21,95%. Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции, который пройдет 24 апреля. Первый тур президентских выборов прошел во Франции 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов.

По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что впервые наблюдается такой незначительный разрыв между Макроном и Ле Пен. 23 февраля, до начала специальной военной операции на Украине, рейтинг Макрона против Ле Пен во втором туре составлял, согласно агрегатору Reuters, 54% против 46% у Ле Пен. На выборах 2017 г. Макрон получил 66,1% против 33,9% у Ле Пен.

Ранее по теме: Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов с минимальным разрывом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных