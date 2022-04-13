Лукашенко назвал «старыми методами» возможное объединение Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «старыми методами» разговоры о возможном объединении России и Белоруссии, сообщил ТАСС. Росия и Белоруссия намерены построить единство независимых государств, пояснил он.
«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас буду учиться. И как санкции преодолевать и так далее», — заявил Лукашенко.
4 ноября 2021 г. президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, утвердили военную доктрину и миграционную концепцию.
Стороны обсуждают политическую интеграцию России и Белоруссии с 1999 г. Путин и Лукашенко согласовали все 28 союзных программ 9 сентября прошлого года. Позднее программы были опубликованы на сайте правительства. Из документа следует, что они направлены на сближение и гармонизацию в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве. Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.