МИД РФ предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Россия примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
По словам Грушко, вступление стран в альянс приведет к радикальному изменению военно-политической ситуации и вынудит Россию принять меры по обеспечению собственной безопасности. «Нейтральный статус этих государств в течение десятилетий обеспечивал очень высокий уровень их безопасности и в целом безопасности в этом регионе, который был регионом мира и сотрудничества и, самое главное, — был очень надежной платформой для выстраивания добрососедских отношений с нами», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).
Грушко отметил, что нейтральный статус Швеции и Финляндии никогда не был препятствием для сближения стран с Евросоюзом и вступления в него. Нынешний статус государств, по мнению дипломата, соответствует рациональным соображениями и коренным интересам народов, проживающих на севере Европы.
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. На это решение, по данным издания, могла повлиять российская военная операция на территории Украины.
13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.