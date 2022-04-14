МИД РФ предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

По словам Грушко, вступление стран в альянс приведет к радикальному изменению военно-политической ситуации и вынудит Россию принять меры по обеспечению собственной безопасности. «Нейтральный статус этих государств в течение десятилетий обеспечивал очень высокий уровень их безопасности и в целом безопасности в этом регионе, который был регионом мира и сотрудничества и, самое главное, — был очень надежной платформой для выстраивания добрососедских отношений с нами», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС).