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МИД РФ предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Россия примет необходимые меры по обеспечению своей безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. 

По словам Грушко, вступление стран в альянс приведет к радикальному изменению военно-политической ситуации и вынудит Россию принять меры по обеспечению собственной безопасности. «Нейтральный статус этих государств в течение десятилетий обеспечивал очень высокий уровень их безопасности и в целом безопасности в этом регионе, который был регионом мира и сотрудничества и, самое главное, — был очень надежной платформой для выстраивания добрососедских отношений с нами», — подчеркнул дипломат (цитата по ТАСС). 

Грушко отметил, что нейтральный статус Швеции и Финляндии никогда не был препятствием для сближения стран с Евросоюзом и вступления в него. Нынешний статус государств, по мнению дипломата, соответствует рациональным соображениями и коренным интересам народов, проживающих на севере Европы. 

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. На это решение, по данным издания, могла повлиять российская военная операция на территории Украины.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.

Ранее по теме: Швеция и Финляндия начинают политическую подготовку к вступлению в НАТО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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