Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море для учений

В случае Украины Столтенберг отметил, что стране поставляется широкий спектр вооружений как советского времени, так и современное, не разделяя их на наступательные и оборонительные. Он еще раз подчеркнул, что основная задача НАТО в случае длительной операции на Украине — недопущение распространения конфликта за пределы этой страны.