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Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море для учений

Ведомости

Корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море для участия в учениях с государствами-партнерами и странами-союзниками, cообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

«В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут уже в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта», — говорится в сообщении. Основная задача учений — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом, подчеркивает ERR. На следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.

7 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины. Он уточнил, что помощь Грузии будет оказана в таких сферах, как ситуационная осведомленность, безопасность связи и киберпространство. Для Боснии и Герцеговины будет разработан пакет поддержки, который позволит укрепить оборонный потенциал страны.

В случае Украины Столтенберг отметил, что стране поставляется широкий спектр вооружений как советского времени, так и современное, не разделяя их на наступательные и оборонительные. Он еще раз подчеркнул, что основная задача НАТО в случае длительной операции на Украине — недопущение распространения конфликта за пределы этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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