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Политика

ЕС назвал необоснованным решение России выслать 18 дипломатов союза

Ведомости

Евросоюз осудил решение Москвы выслать 18 членов делегации ЕС из России и назвал его необоснованным, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.

«Европейский союз осуждает необоснованное деловое решение Российской Федерации о высылке 18 членов делегации Европейского союза в Российской Федерации. Дипломаты ЕС, о которых идет речь, выполняют свои функции в рамках и при полном соблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

По мнению Стано, нет оснований полагать, что решение о высылке 18 дипломатов ЕС является «чисто ответным шагом». Выбранный Россией курс еще больше усилит ее международную изоляцию, считает он.  ЕС призвал Москву прекратить спецоперацию на Украине и вернуться к соблюдению международных правил и к сотрудничеству в международных отношениях.

Ранее сегодня МИД России объявил 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата. Такое решение было принято в ответ на действия Евросоюза, который объявил 5 апреля 19 сотрудников постпредства России в ЕС персонами нон грата.

Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Вторая «волна» высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из Бучи. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных