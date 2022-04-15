ЕС назвал необоснованным решение России выслать 18 дипломатов союза
Евросоюз осудил решение Москвы выслать 18 членов делегации ЕС из России и назвал его необоснованным, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.
«Европейский союз осуждает необоснованное деловое решение Российской Федерации о высылке 18 членов делегации Европейского союза в Российской Федерации. Дипломаты ЕС, о которых идет речь, выполняют свои функции в рамках и при полном соблюдении Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.
По мнению Стано, нет оснований полагать, что решение о высылке 18 дипломатов ЕС является «чисто ответным шагом». Выбранный Россией курс еще больше усилит ее международную изоляцию, считает он. ЕС призвал Москву прекратить спецоперацию на Украине и вернуться к соблюдению международных правил и к сотрудничеству в международных отношениях.
Ранее сегодня МИД России объявил 18 сотрудников представительства ЕС в Москве персонами нон грата. Такое решение было принято в ответ на действия Евросоюза, который объявил 5 апреля 19 сотрудников постпредства России в ЕС персонами нон грата.
Западные страны объявили о высылке части российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Вторая «волна» высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из Бучи. Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения.