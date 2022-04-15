ЕС назвал необоснованным решение России выслать 18 дипломатов союза

По мнению Стано, нет оснований полагать, что решение о высылке 18 дипломатов ЕС является «чисто ответным шагом». Выбранный Россией курс еще больше усилит ее международную изоляцию, считает он. ЕС призвал Москву прекратить спецоперацию на Украине и вернуться к соблюдению международных правил и к сотрудничеству в международных отношениях.