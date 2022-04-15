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Белоруссия запретила въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилей

Ведомости

Власти Белоруссии введут запрет с полуночи 16 апреля на въезд в страну автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, говорится в Telegram-канале минтранса страны. Такая мера вводится в ответ на подобное решение Евросоюза.

«С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Исключение сделают только для проезда автомобилей через определенные пункты пропуска в специально установленные места «для осуществления грузовых операций и перецепки». Запрет на въезд в Белоруссию до 23 апреля не будет применяться к автомобилям, которые въехали в страну до 16 апреля, добавили в минтрансе. Также без ограничений смогут проезжать автомобили из ЕС, которые перевозят почту и живых животных.

9 апреля ФТС России сообщила, что страны ЕС перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Речь идет о запрете на грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные, пояснили в службе.

8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении России. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных