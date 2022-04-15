Белоруссия запретила въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилей

8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении России. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.