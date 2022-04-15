Белоруссия запретила въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилей
Власти Белоруссии введут запрет с полуночи 16 апреля на въезд в страну автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, говорится в Telegram-канале минтранса страны. Такая мера вводится в ответ на подобное решение Евросоюза.
«С 00.00 часов 16 апреля 2022 г. вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.
Исключение сделают только для проезда автомобилей через определенные пункты пропуска в специально установленные места «для осуществления грузовых операций и перецепки». Запрет на въезд в Белоруссию до 23 апреля не будет применяться к автомобилям, которые въехали в страну до 16 апреля, добавили в минтрансе. Также без ограничений смогут проезжать автомобили из ЕС, которые перевозят почту и живых животных.
9 апреля ФТС России сообщила, что страны ЕС перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии. Речь идет о запрете на грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные, пояснили в службе.
8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении России. В документе говорится, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.