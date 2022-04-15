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Бастрыкин поручил изучить интервью Зеленского о подготовке к войне с Россией

Ведомости

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил изучить интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот сообщил о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ. В нем Зеленский говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения», — говорится в сообщении.

Следователи проанализируют интервью на наличие признаков уголовно наказуемого деяния. Если эти данные подтвердятся, следствие может возбудить уголовное дело по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

14 апреля BBC опубликовала интервью Зеленского, в котором президент заявил, что Украина ожидала нападения с 2014 г. Так он объяснил борьбу с некоторыми политическими группами в стране и просьбу к иностранным партнерам поставить оружие, которого у Киева не было.

Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.

Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.

Ранее по теме: Reuters: Шольц планирует увеличить военный бюджет на 2 млрд евро для помощи Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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