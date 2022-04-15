Бастрыкин поручил изучить интервью Зеленского о подготовке к войне с Россией

Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.