Бастрыкин поручил изучить интервью Зеленского о подготовке к войне с Россией
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил изучить интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот сообщил о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией, говорится в Telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ. В нем Зеленский говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения», — говорится в сообщении.
Следователи проанализируют интервью на наличие признаков уголовно наказуемого деяния. Если эти данные подтвердятся, следствие может возбудить уголовное дело по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
14 апреля BBC опубликовала интервью Зеленского, в котором президент заявил, что Украина ожидала нападения с 2014 г. Так он объяснил борьбу с некоторыми политическими группами в стране и просьбу к иностранным партнерам поставить оружие, которого у Киева не было.
Президент США Джо Байден 13 апреля одобрил новый пакет военной помощи Украине стоимостью $800 млн. В него войдут вертолеты Ми-17, 155-миллиметровые гаубицы, бронетранспортеры, противоартиллерийские радары, дроны-камикадзе Switchblade и противотанковые ракеты Javelin. С учетом новых поставок общий объем помощи в области безопасности, которую США выделят Украине с начала российской военной операции, достигнет $3,2 млрд.
Ранее сегодня Reuters сообщил со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет страны на 2 млрд евро в основном для того, чтобы оказать помощь Украине. Около 400 млн евро из этой суммы направят в Европейский фонд мира, который закупает оружие для Украины, а другую часть денег направят на прямые поставки Киеву.