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Минобороны сообщило об уничтожении корпусов бронетанкового завода в Киеве

Ведомости

Военные силы РФ нанесли удары по бронетанковому заводу в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил в субботу на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — передает его слова пресс-служба военного ведомства.

Помимо этого в ходе проведения специальной военной операции на Украине ночью высокоточные ракеты поразили 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, базу хранения радиолокационных средств разведки и связи, базу хранения зенитно-ракетного вооружения. Недалеко от города Изюм средства ПВО сбили украинский самолет Су-25, добавили в Минобороны.

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По данным военного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 133 самолета, 458 беспилотников, 246 зенитных ракетных комплексов, 2246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2146 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Минобороны России заявило, что российские средства ПВО предотвратили попытку украинской ракетной бригады нанести удар по Каховской ГЭС. По словам Конашенкова, дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады запустил по объекту две тактические ракеты «Точка-У», однако оба снаряда были сбиты в воздухе.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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