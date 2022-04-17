ЕС обсуждает санкции против Сбербанка и российской энергетики
Евросоюз в рамках работы над очередным пакетом санкций против России изучает возможность введения ограничений в отношении банковского сектора и в сфере энергетики. Об этом газете Bild am Sonntag сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, основная цель санкций заключается в сокращении доходов властей России.
Глава ЕК рассказала о разработке ЕС «умных механизмов», которые позволят включить нефть в шестой пакет санкций. Она прокомментировала претензии к руководству Германии, которое якобы «тормозит» вводить ограничения против России.
«Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие», — заявила фон дер Ляйен.
5 апреля Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения и назвало публикацию провокацией.
8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.
Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».
Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции».