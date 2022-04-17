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ЕС обсуждает санкции против Сбербанка и российской энергетики

Ведомости

Евросоюз в рамках работы над очередным пакетом санкций против России изучает возможность введения ограничений в отношении банковского сектора и в сфере энергетики. Об этом газете Bild am Sonntag сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, основная цель санкций заключается в сокращении доходов властей России.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике», — сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Глава ЕК рассказала о разработке ЕС «умных механизмов», которые позволят включить нефть в шестой пакет санкций. Она прокомментировала претензии к руководству Германии, которое якобы «тормозит» вводить ограничения против России.  

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«Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие», — заявила фон дер Ляйен.

5 апреля Урсула фон дер Ляйен объявила новые ограничительные меры против России после публикации фото и видео из украинской Бучи, которые якобы доказывают причастность российских военных к убийству мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения и назвало публикацию провокацией.

8 апреля Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций в отношении России. В него вошел полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа, запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков.

Также под санкции попали 214 россиян, в том числе президент Сбербанка Герман Греф и основатель «Русала» Олег Дерипаска. ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний, в том числе концерна «Калашников».

Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных